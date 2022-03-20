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Gündem Kudurmuş köpeklerden provokasyon! Polise taşla saldırdılar
Gündem

Kudurmuş köpeklerden provokasyon! Polise taşla saldırdılar

Mardin Kızıltepe'de HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinin ardından polise taşla saldıran gruba müdahale edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 15:18:00 -
Kudurmuş köpeklerden provokasyon! Polise taşla saldırdılar

Mardin Kızıltepe'de HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinin ardından polise taşla saldıran gruba müdahale edildi.

Kızıltepe Otogar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte müzik yayının ardından HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve bazı partililer konuşma yaptı.

Zaman zaman alanda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.

Etkinlik sonunda, taş atan gruba polis müdahale etti.

Grup ara sokaklara dağılırken, gözaltına alınanlar oldu.

 

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Fsm

Eleştir de, böyle saçma başlıklar atma akit. 

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