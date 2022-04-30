Kudret narının faydaları saymakla bitmiyor! Vücuttaki kirli kanı temizliyor! Kronik hastalıkları önlüyor

Ülkemizde de yetişen kudret narı, içerdiği vitaminler ve mineraller ile sağlığımıza çok faydası bulunur. İngilizce adı Bitter melon,Bitter gourd,Bilimsel adı ise Momordica charanta L. Olan Kudret Narı tropik ve ılıman bölgere özgügüdür.14. yüzyılda Çin’e götürülmüştür.Asya,Afrika ve Karibler’de yenebilen akat meyvelerin en acısı olan meyvesi için yetiştirilir.

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Kudret narı, pek çok aktarda zeytinyağı veya bal ile karıştırılmış formları ile satılıyor. Kudret narının macun hali de yine aktarlarda satılıyor. Ama isterseniz evinizde yine aktarlardan satın alacağınız tohumu ile evinizde yetiştirebilirsiniz.

Amerika'da yayımlanan kanser araştırmaları üzerine olan bir dergide, kudret narının kanser hücrelerinin yayılması, gelişmesini ve büyümesini önlediği açıklanmıştır. Yine bir araştırma sonucunda meme kanserinin nüksetmemesi için kudret narının gıdalara katılarak tüketimi tavsiye edilmektedir.

Kudret narı nasıl kullanılır?

Türkiye’de geleneksel kullanım bal ile vaya zeytinyağında bir ay bekletilen oldun kudret narı parçacıklarının günde bir çorba kaşığı tüketilmesi şeklindedir.Henüz Tip 2 dyabette kullanılmasıile ilgili yeterli kanıt yoksa da, günde 3 kez 900 mg meyve önerilmektedir.Acı tadı tuzlu suda tutularak azaltılabilir.Çekirdeklerini attıktan sonra haşlanarak da tüketilebilmektedir.

Kudret narı genellikle iki şekilde tüketilir: zeytinyağı ve bal ile karıştırarak. Yapacağınız bu kürleri, cam kavanoz içinde muhafaza etmeniz gerekmektedir.

Zeytinyağlı kudret narı:

Bir adet kudret narının çekirdeklerini ayıklayarak cam kavanoz içine atın. Sonrasında kavanozun yarısına gelecek şekilde üzerine zeytinyağı ekleyin. Kudret narı, bu şekilde kısa bir süre sonra zeytinyağı için erimeye başlayacaktır. Bu şekilde hazırladığınız kudret narı kürünü, yemeklerden önce bir kaşık yiyerek kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yanıklar ve yaralar içinde merhem gibi faydalanabilirsiniz.

Ballı kudret narı:

Kudret narının çekirdeklerini ayıkladıktan sonra püre haline gelene kadar iyice ezin. Bu şekilde kavanoz içine koyduktan sonra üzerine yarım kavanoz kadar bal ekleyin. Bu şekilde bir süre bekletin. Sonrasında ise sabahları aç karnına bir kaşık tüketebilirsiniz.

Kudret narı faydaları nelerdir?

Kanı temizler

Kudret narının kanı temizleme ve kan dolaşımını artırma özelliği vardır. Anti-oksidan ve anti-mikrobiyal özelliği ile kan bozuklukların karşı etkili olan kudret narı, kandaki toksinleri temizler.

Meyve suyu ve toz ekstresi diyabet tedavisinde kullanılmaktadır.Geleneksel tıpta şeker hastaığına,bağırsak parazitlerine,egzamaya,sıtmaya,gut hastalığına,böbrek taşı,zatürre,karın ağrısı,sedef hastalığı,romatizma,ateş,vajinal akıntı,iltihaplı hemoroid,adet bozuklukları,uyuz,cüzzam ve sarılığa karşı kullanılmıştır.

Kolera(erken safhasında yapraklarının 2 tatlı kaşığı suyu aynı miktar beyaz soğan suyu ve bir tatlı kaşığı yeşil limon suyu ile karıştırılarak oluşturulam karışımdan iyileşene kadar hergün yudum yudum içilerek),göz problemleri,başığıklığı güçlendirmek,geceden kalma durumunu iyileştirmede,solunum hastalıkları ve kan zehirlenmesinde etkilidir.

Düşük yaptırıcı,gebelikten koruyucu ve süt üretimini arttırıcı etkileri vardır.Yara iyileştirici ve peptik ülser tedavi edici,solucan düşürücü etkisi vardır.

Glisemik kontrol ve diyabet tedavisinde etkilidir.Kudret nasrı metformin veya glibenklamid gibi diyabet ilaçları ile karıştırıldığında,glisemik kontrol parametlerinde benzer etkiler göstermektedir.Diyabet komplikasyonlarında(Nefropati,katarakt,insülün direnci) modern tıpta kullanımı ile ilgili yüzden fazla araştırma ve yayın bulunmaktadır.

Yakın zamanda kudret narının kanser ve tümöre karşı etkileri bildirilmeye başlanmıştır.Çekirdekleri alfa eleostearik asit ve meyvedeki dihidroksi-alfa-eleostearik asidin tüp içinde lösemi hücrelerinde programlı hücre ölümü başlattığı bildirilmiştir.

Kudret narı besin değeri ve içerdiği kimyasallar

100 gram tuzsuz kaynatılmış süzülmüş kudret narı 19 kcal,4.3 gram karbonhidrat (1,95 gram şeker,2 gram diyet lifi),0.18 gram yağ,0.84 gram protein,94 gram su,6 mg A vitamini eşdeğeri,68 mg beta-karoten,1323mg lutein ve zeaksantin0.1 mg B2,0.3 mg niyasin,0.2 mg pantotenik asit,51 mg folat,33 mg C vitamini,.1 mg E vitamini,48 mg K vitamini,9 mg kalsiyum,0.4 mg demir,16 mg magnezyum,0.1 mangan,36 mg fosor,319 mg potasyum,6 mg sodyum,0.8 mg çinko içerir.

Kudret narı zararları nelerdir ?

Raporlanmış yan etkileri arasında çocuklarda hipoglisemik komada,kasılma ve çırpınma,farelerde üremede azalma,favizme benzer bir tablo,baş ağrısı,hayvanlarda GGT ve ALKP enziminde artışlar bulunmaktadır.Kudret narı kullanımının rutin olarak önerilmesinden önce,güvenirliği ile ilgli daha detaylı çalışmaların yapılması gerekmektedir.Düşük yapıcı etkisinden dolayı gebe ve gebe kalmak isteyenler kullanmamalıdır.Kan şekerini ve kolesterolünü düşüren ilaçlarla birlikte kullanılması ilaçların etkilerini arttırabilir.Çekirdeklerin etrafını kaplayan kırmızı zarın çocuklarda zehirli etkileri olduğu bildirilmiştir.Günde 50-55 gramdan fazla tüketilmesi önerilmemektedir.