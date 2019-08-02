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KUDAKA proje teklif çağrısı sonuçları açıklandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 4 Ocak 2019 günü ilan edilen Mali Destek Programı sonuçları, Ajansın 113’üncü Yönetim Kurulu Toplantısında onaylanarak kesinleşti.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:49
KUDAKA proje teklif çağrısı sonuçları açıklandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 4 Ocak 2019 günü ilan edilen Mali Destek Programı sonuçları, Ajansın 113’üncü Yönetim Kurulu Toplantısında onaylanarak kesinleşti.


Programın son başvuru tarihi olan 19 Şubat 2019’a kadar 20 proje teklifi Ajansa sunuldu. Kalkınma Ajansları Mevzuatına uygun şekilde teslim alınan proje tekliflerinin ön incelemeleri Ajans personeli tarafından, teknik ve mali değerlendirmeleri ise Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alanında uzman olan Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından gerçekleştirildi. Genel Sekreterlikçe yapılan bütçe revizyonları sonucunda ulaşılan nihai bütçe tutarları üzerinden belirlenen başarılı proje listesi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak nihai halini aldı.


Mali Destek Programları kapsamında; Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programında 3 asil, 5 yedek proje, kesinleşen listelerde yer aldı.


Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizden oluşan TRA1 Düzey 2 bölgesinde uygulanacak olan toplam 3 proje için, bölgemizde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 4 Milyon TL hibe desteği sağlanaca.


Proje desteği alan kamu kurum ve kuruluşlarının katkıları ile birlikte bölgede yaklaşık 11 Milyon TL tutarında yatırım hayata geçirilecek.


Yapılan değerlendirmelerin sonuçları hakkında, Ajansımıza sunulmuş projelerin başvuru sahiplerine yazılı olarak bilgi verileceği, ayrıca kesinleşen listeler 1 Ağustos 2019 günü Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı internet sayfasında (www.kudaka.org.tr) yayınlandı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:49
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