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Gündem Küçükçekmece'deki park için Başkan Kemal Çebi'den ilginç savunma
Gündem

Küçükçekmece'deki park için Başkan Kemal Çebi'den ilginç savunma

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nın tam ortasına terör örgütü PKK paçavrasının renkleriyle bir yıldız yerleştiren ve tepki çeken Başkan Kemal Çebi, iyi niyetli olduğunu savunup, "Sarı kravat, kırmızı kravat kullanmıyor muyuz? Her yerde kullandığımız yıldızımızdan vaz mı geçtik?" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:48:00 - 2020-11-12 18:52:14
Küçükçekmece'deki park için Başkan Kemal Çebi'den ilginç savunma

Terör örgütü PKK paçavrasına benzetilen parktaki görsellerle ilgili yöneltilen eleştirilere cevap veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Oraya konulan yıldız, tamamen iyi niyetle konulmuştur" dedi.

PKK paçavraları parka yerleştirilmişti

Küçükçekmece Belediyesi tarafından yeniden düzenlemesi yapılan Atatürk Parkı'nın tam ortasına terör örgütü PKK'nın paçavrasını simgeleyen renklerle bir yıldız yerleştirildi. Kamuoyunda tepkilere neden olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve parktaki yıldız kazıtıldı. Söz konusu parkla ilgili eleştiri oklarının hedefi olan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, hakkındaki eleştirilere İBB Meclisi'nde cevap verdi.

Başkan Çebi kendini böyle savundu

Parka konulan yıldızın iyi niyetle yerleştirildiğini ifade eden Çebi, "Bir parkta sadece sarı renginden dolayı ve oraya konulmuş Türkiye'nin her yerinde bulunan bir yıldızdan dolayı böyle bir algıyı yaratılmasını en hafif tabiriyle oldukça fazla insafsız buluyorum. Siyaset, yanlış da olsa bunların üzerinde tepinme işi değildir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında kendisine eleştirenlere "Sarı renkten kırmızı renkten vaz mı geçtik? PKK kullanıyor diye biz bu renkleri artık kullanmıyor muyuz? Sarı kravat, kırmızı kravat kullanmıyor muyuz? Her yerde kullandığımız yıldızımızdan vaz mı geçtik?" sorularını yönelten Çebi, "Oraya konulan yıldız, tamamen iyi niyetle konulmuştur" dedi.

 

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