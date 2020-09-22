Küçükçekmece'de yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı
İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de "kapkaç" suçundan bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 68 yaşındaki H.G., 2 Eylül'de cüzdanının kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin şikayette bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli M.G.'yi (29) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kapkaç anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda. M.G.'nin, kadının cüzdanını elinden alarak kaçması yer alıyor.