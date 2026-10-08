Küçükçekmece’de pavyonda çatışma: 1’i polis 2 ölü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerinde bir eğlence mekanında silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

İş yerinde ekiplerce yapılan incelemede, müşteri olarak bulunan B.Ü'nün, iki şüpheli tarafından silahla açılan ateş sonucu yaralandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sırasında tesadüfen orada bulunan ve şüphelilere müdahale etmek isteyen görev istirahatli polis memuru Kubilay Çınar (40) da açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Silahlı kavgada 1'i şüpheli, 3 kişi de yaralandı.

Saat 03.40 sıralarında gerçekleşen saldırı sonrası geniş çaplı çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların bağlantılı oldukları ve gittikleri adresleri tespit etti. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli ile bağlantılı olan 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan tabanca ve 1 adet uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan saldırı anları ile şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.