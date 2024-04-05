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Yerel Küçükçekmece'de ölü balıklar kıyıya vurdu. Vatandaş isyan etti!
Yerel

Küçükçekmece'de ölü balıklar kıyıya vurdu. Vatandaş isyan etti!

Yeniakit Publisher
2024-04-05 14:11:27 - 2024-04-05 14:11:27
Küçükçekmece'de ölü balıklar kıyıya vurdu. Vatandaş isyan etti!

Küçükçekmece gölünde ölü balıklar kıyıya vurdu. Kötü kokular yayıldığını söyleyen vatandaşlar isyan etti.

 Küçükçekmece Gölü'nde henüz belirlenemeyen nedenle ölen onlarca balık kıyıya vurdu. Vatandaşlar ise, gölden çok kötü koku yayıldığını söyleyerek isyan etti.

Küçükçekmece gölünün kıyısında yürüyen vatandaşlar çok sayıda balığın ölü olduğunu fark etti. İhbar üzerine belediye ekipleri, ölü balıkları topladı. Suyun renginin yeşil olduğu görülürken, ölü balıklar görüntülendi.

''Daha önce de oldu artık çözüm bulunsun''

Balık ölümlerinin daha önce de olduğunu çevreye kötü koku yayıldığını söyleyen İbrahim Tanrıkulu isimi vatandaş, “Gölde balıklar ölmüş. Galiba fabrikanın atıkları geliyor, tahliye edilmiyor mu, bilmiyorum? Geçen sene böyle değildi, çok kokuyor. Farkındaysanız çok koku var, yosunlar var. Ekipler her gün gelip temizliyor ama çözüm değil. Bu sene hiç burada balık göremedim. Geçen sene gelip balık tutuyorlardı, bu sene o balıkları göremedim. Gördüğüm balıklar da zaten ölmüş. Geçen sene cıvıl cıvıl geziyorlardı. Bazen geliyorsun simsiyah bir su, bazen de bakıyorsun pırıl pırıl. Yani buna bir çözüm bulunsun” diye konuştu.
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