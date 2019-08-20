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Küçükçekmece’de gençlere ücretsiz LGS hazırlık kursu

Küçükçekmeceli gençlere ilk defa ücretsiz LGS Hazırlık Kursları verecek olan Küçükçekmece Belediyesi eğitimde yeni döneme başlıyor.

20 Ağustos 2019 Salı 11:06
Küçükçekmece’de gençlere ücretsiz LGS hazırlık kursu

Küçükçekmeceli gençlere ilk defa ücretsiz LGS Hazırlık Kursları verecek olan Küçükçekmece Belediyesi eğitimde yeni döneme başlıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla verilecek olan kurslar gençlerin yüzünü güldürecek.


Küçükçekmece Belediyesi, bu yıl ilk kez hayata geçireceği ücretsiz LGS (Lise Geçiş Sınavı) Hazırlık Kursları ile yüzlerce gence eğitim desteği verecek. LGS hazırlık kursları ön kayıtları, 22 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında ilçedeki Bilgi Evleri’nden gerçekleştirilecek. 7. ve 8. sınıflara yönelik kurslardan, yaklaşık 1000 öğrencinin yararlanması hedefleniyor.



Başkan Çebi: "LGS’ye birlikte hazırlanıyoruz"


Geleceğe yatırımın yolunun, insana ve eğitime yatırımdan geçtiğini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bu ülkenin teminatı olan çocuklarımızın, geleceklerini şekillendirirken yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Ailelerimizin eğitim giderlerine destek olabilmek amacıyla LGS hazırlık programı hazırladık. LGS’ye Küçükçekmeceli gençlerle birlikte hazırlanıyoruz. İlçemizde ikamet eden 7. ve 8. sınıf öğrencilerimizi Bilgi Evlerimizde gerçekleşecek kurslara davet ediyorum” diye konuştu.



Ön kayıtlar 22 Ağustos’ta başlıyor


Öğrencilere ders desteği sağlamak ve eğitimde fırsat eşitliği sunmak amacıyla hayata geçirilen LGS hazırlık kurslarından faydalanmak isteyen öğrenciler, 22 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Cennet, Halkalı, Sefaköy, İkitelli, Mehmet Akif, Kanarya, Yarımburgaz Bilgi Evleri’nden ön kayıtlarını yaptırabilecekler. 7.sınıf LGS ön hazırlık, 8.sınıf LGS hazırlık kurslarına öğrencilerin başvurularını aileleriyle birlikte gerçekleştirmesi gerekiyor.


28 Eylül’de ders başı


11-18 Eylül 2019 tarihlerinde kesin kayıt listeleri oluşturulacak kurslar için, kesin listelerde şehit ve gazi aileleri ile dar gelirli ailelerin çocuklarına öncelik verilecek. Kesin kayıtların tamamlanmasının ardından, 28 Eylül 2019 Cumartesi günü LGS hazırlık kursları eğitime başlayacak. Kurslara katılan öğrenciler, Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri uzman öğretmenlerinden haftada 15 saat ders alarak, sınavlara ücretsiz bir şekilde hazırlanma şansı yakalayacak.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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