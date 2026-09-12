Küçükçekmece'de feci kaza: Su tankerinin altında kalan kadın hayatını kaybetti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küçükçekmece’de yolun karşısına geçmeye çalışırken belediyeye ait su tankerinin altında kalan kimliği belirsiz kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sultan Murat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan, henüz kimliği belirlenemeyen kadına Küçükçekmece Belediyesine ait su tankeri çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın tankerin altında ezildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri ise su tankerinin sürücüsünü emniyete götürdü.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.