Küçükçekmece’de çocuğa saldıran sapık yakalandı mı? Küçükçekmece sapığı yakalandı mı? Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde önceki gün Türkiye’yi ayağa kaldıran iğrenç bir olay yaşandı. meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir sapık para verme bahanesiyle 5 yaşındaki kızı kaçırarak inşaatta cinsel istismarda bulundu. Ailesi ve mahalleli olay yerine geldiğinde kanlar içinde bulduğu küçük kızı, apar topar hastaneye kaldırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Küçükçekmece'deki çocuğa saldırınan sapığın yakalandığına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde önceki gün Türkiye’yi ayağa kaldıran iğrenç bir olay yaşandı. meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir sapık para verme bahanesiyle 5 yaşındaki kızı kaçırarak inşaatta cinsel istismarda bulundu. Ailesi ve mahalleli olay yerine geldiğinde kanlar içinde bulduğu küçük kızı, apar topar hastaneye kaldırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Küçükçekmece'deki çocuğa saldırı faili yakalandı." açıklamasında bulundu.

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