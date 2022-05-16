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Yaşam Küçükçekmece sular saat kaçta gelecek? 16 Mayıs İstanbul su kesinti saatleri:
Yaşam

Küçükçekmece sular saat kaçta gelecek? 16 Mayıs İstanbul su kesinti saatleri:

Kartal, Bakırköy sular ne zaman gelir? 16 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise kesintilerin ne zamana kadar süreceğini araştırmaya başladı. Peki, bugün sular saat kaçta gelecek? Kartal Sultanbeyli Silivri su kesintileri ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-05-16 16:10:00 -
Küçükçekmece sular saat kaçta gelecek? 16 Mayıs İstanbul su kesinti saatleri:

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi ‘Bugün sular saat kaçta gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Küçükçekmece sular saat kaçta gelecek? 16 Mayıs İstanbul su kesinti saatleri:

İlçe        :              Bakırköy

Etkilenen Mahalleler      :              Kartaltepe Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               16.05.2022 15:14

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler      :              Halkalı Merkez Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               16.05.2022 14:49

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kartal

Etkilenen Mahalleler      :              Karlıktepe Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               16.05.2022 13:02

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler      :              Hamidiye Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               16.05.2022 09:20

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler      :              Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi      :               400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama             :               400 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :               16.05.2022 13:54

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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