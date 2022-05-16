Küçükçekmece sular saat kaçta gelecek? 16 Mayıs İstanbul su kesinti saatleri:
Kartal, Bakırköy sular ne zaman gelir? 16 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise kesintilerin ne zamana kadar süreceğini araştırmaya başladı. Peki, bugün sular saat kaçta gelecek? Kartal Sultanbeyli Silivri su kesintileri ne zaman?
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi ‘Bugün sular saat kaçta gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Küçükçekmece sular saat kaçta gelecek? 16 Mayıs İstanbul su kesinti saatleri:
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.05.2022 15:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.05.2022 14:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Karlıktepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.05.2022 13:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.05.2022 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : 400 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 16.05.2022 13:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.