Küçükçekmece sular kaçta gelir 17 Nisan? Sultanbeyli sular ne zaman gelir?
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintileri sebebiyle vatandaşlar ‘İstanbul sulan ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Küçükçekmece bugün sular ne zaman gelecek?
17 Nisan Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin olduğu bölgelerde yaşayanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusuna cevap arıyor.
Küçükçekmece sular kaçta gelir 17 Nisan? Sultanbeyli sular ne zaman gelir?
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Sultan Murat Mah,Kanarya Mah,Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.04.2022 12:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Battalgazi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.04.2022 10:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.