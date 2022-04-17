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Yaşam Küçükçekmece sular kaçta gelir 17 Nisan? Sultanbeyli sular ne zaman gelir?
Yaşam

Küçükçekmece sular kaçta gelir 17 Nisan? Sultanbeyli sular ne zaman gelir?

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintileri sebebiyle vatandaşlar ‘İstanbul sulan ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Küçükçekmece bugün sular ne zaman gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-04-17 14:13:00 -
Küçükçekmece sular kaçta gelir 17 Nisan? Sultanbeyli sular ne zaman gelir?

17 Nisan Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin olduğu bölgelerde yaşayanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusuna cevap arıyor.

Küçükçekmece sular kaçta gelir 17 Nisan? Sultanbeyli sular ne zaman gelir?

İlçe         :              K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler      :              Sultan Murat Mah,Kanarya Mah,Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               17.04.2022 12:15

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe         :              Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler      :              Battalgazi Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               17.04.2022 10:52

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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