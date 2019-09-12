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Küçükçekmece sanat akademisi kayıtları başladı

Küçükçekmece Belediyesi’nin büyük ilgi gören Sanat Akademisi kayıtları başladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:13
Küçükçekmece sanat akademisi kayıtları başladı

Küçükçekmece Belediyesi’nin büyük ilgi gören Sanat Akademisi kayıtları başladı.


Usta-çırak ilişkisine önem vererek akademik disiplin içerisinde çalışmalarını sürdüren Sanat Akademisi’nde kayıtlar 2-22 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Kayıt yaptıran kursiyerler 26-29 Eylül tarihlerinde yetenek sınavında ter dökecek.Akademi 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle 17 farklı branşta ders başı yapacak. Eğitimler Pazartesi hariç haftada 6 gün verilecek.



"Sistemli ve disiplinli bir sanat eğitimi veriyoruz"


Türkiye’de ilk defa ileri seviye bir sistem uygulayarak yeni bir duruş sergilediklerini söyleyen Geleneksel Sanatlar Akademisi yöneticisi Hakan Dağlı, “Küçükçekmece Belediyesi olarak ilk defa böyle bir sistemi uygulamanın heyecanını yaşıyoruz. 17 sanat branşı ile kendine has müfredatı geliştirerek sistemli ve disiplinli bir sanat eğitimi veriyoruz. Eğitimimizi her sene yenileyerek ve farklılıklar getirerek gerekli güncellemeyi yapıyoruz. Yapmış olduğumuz kültür sanat etkinlikleri ile vermiş olduğumuz sanat eğitimini destekleyerek sanata dair bir söylem geliştiriyoruz. Yeni dönemde sanat eğitimi, kültür sanat programları, atölyeler ve çocuk sanat etkinlikleri ile toplam 13 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz’’ dedi.



Dersler usta eğitmenlerden


Gençlere ve yetişkinlere yönelik kursların düzenlendiği Sanat Akademisi’nde kursiyerler, ebrudan, minyatüre, çiniden, sanat tarihine, desen tasarımından, ince kağıt oymacılığına, kaligrafiden, güzel sanatlara 17 farklı branşta alanında usta eğitmenlerden ders alıyor. Öğretim üyesi Dr. Latife Aktan Özel, Öğr. Gör. İslam Seçen, Öğr. Gör. Semih İrteş, Öğr. Gör. Taner Alakuş, Öğr. Gör. Davut Bektaş, Dürdane Ünver, Öğr. Gör. Alparslan Babaoğlu gibi usta eğiticiler tarafından verilen derslerden, 2018-2019 Eğitim döneminde 750 öğrenci eğitim aldı. Sanat Akademisinde, son bir yılda sergi, söyleşi, eğitim, workshop ve sanat atölyelerinden 12 bin sanatsever yararlandı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:13
  1. sanat
  2. sergi
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