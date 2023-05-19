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Gündem Küçükçekmece açıklarında tankerde yangın! Ekipler müdahale ediyor
Gündem

Küçükçekmece açıklarında tankerde yangın! Ekipler müdahale ediyor

Yeniakit Publisher
2023-05-19 02:30:00 -
Küçükçekmece açıklarında tankerde yangın! Ekipler müdahale ediyor

Küçükçekmece Demir Sahası’nda Ata Voyager isimli tankerin makine dairesinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yangınla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; “Küçükçekmece Demir Sahası’ında makine dairesinde yangın çıkan ATA VOYAGER isimli 118 m boyundaki tankere, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda; KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12 Römorkörlerimiz ile KEGM-3, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımızla müdahale edilmektedir' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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