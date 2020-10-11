Küçükbaş hayvan varlığı Ziraat Bankası'nın katkılarıyla artıyor

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Ziraat Bankası'nın, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve küçükbaş hayvan varlığının artırılması amacıyla başlattığı "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesine katılan il sayısı 15'e ulaştı.

Ziraat Bankası'nın, Türkiye'de koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin büyütülmesi kapsamında Tokat'tan başlattığı "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi Ağrı, Aksaray, Bayburt, Burdur, Çorum, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Mersin, Samsun ve Sivas valiliklerinin de katılımıyla 15 ilde hayata geçti.

Valilikler ve Ziraat Bankası iş birliğiyle uygulanan proje ile halihazırda koyun yetiştiriciliği yapan üreticilerin sürülerinin 100 baş ve üzerine çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında valilikler, ilgili kurum ve kuruluşların yerel birimlerini koordine ederek illerinde gelişme potansiyeli yüksek koyun ırklarını, bunları yetiştiren damızlık işletmelerini ve projeden yararlanmak için gerekli şartları taşıyan üreticileri belirliyor. Ayrıca, üreticilerin uygun fiyatlarla yem alabilmeleri ve kesim dönemi gelen hayvanlarını uygun fiyatlarla kestirebilmeleri için alternatif firmaları belirleyerek duyuruyor. Proje süresince üreticilerin işletmeleri kontrol ediliyor ve proje sonuçları doğrudan yerinde değerlendiriliyor.

Ziraat Bankası, projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarla kredi kullandırıyor. Bu kapsamda, damızlık koyun alımı amacıyla 7 yıla kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullandırılabiliyor. Bu kapsamda her üretici 150 bin TL'ye kadar kredi kullanabiliyor ve bu kredi için öz kaynak aranmıyor. Kullandırılacak kredilere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan sübvansiyonlarla üreticilerin 100 bin TL'ye kadar olan kredilerinin faizi sıfıra kadar düşebiliyor.





- "Ekonomik değer ilde kalacak"





Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamaya koydukları projenin her ilin potansiyelini kendi içinde değerlendirmeyi ve oluşacak ekonomik değerin o ilde kalmasını sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Valiliklerle yaptıkları iş birliğiyle tedarik, pazarlama, satış ve finansmana erişimin oldukça kolaylaştığını ifade eden Pişmaf, Tokat'taki pilot uygulamayı duyurmalarıyla birlikte çok sayıda valinin bizzat arayarak kendilerinin de "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" demek istediğini ilettiğini söyledi.

Pişmaf, bu ilgi ve desteğin projeye olan inançlarını ve duydukları heyecanı bir kat daha artırdığını kaydetti.

Protokol imzalayarak projeye dahil olan ve hazırlıklarını tamamlama aşamasına getiren tüm valilere teşekkür eden Pişmaf, "Bugün itibarıyla 15 valiliğimiz, 'Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var' diyerek projeye dahil oldu. Çok sayıda valiliğimiz de projeye katılmak üzere ön hazırlıklarını yapıyor." dedi.





- "Proje, orta vadede ülkemiz hayvancılığına önemli katkı sağlayacak"





Ferhat Pişmaf, proje ile mevcut koyun yetiştiricilerinin güçlendirilmesini ve sürülerini büyütmelerini amaçladıklarını söyledi.

Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin öncelikle asgari 100 baş koyun alabilecek kapasitede bir ağıla sahip olmaları, koyunlarını beslemek için mera kullanmaları ya da kaba yem ihtiyacının bir kısmını yetiştirmeleri gerektiğini vurgulayan Pişmaf, "Bu şartları sağlayıp kredi kullandırılmasına engel bir durumu bulunmayan üreticilerimize bu kapsamda 150 bin TL'ye kadar kredi kullandırıyoruz. Bu kredinin tamamı hayvan alımı amacıyla yatırım kredisi şeklinde kullanılabileceği gibi, bir kısmı aldığı hayvanların yem giderlerinin karşılanması amacıyla da kullanılabiliyor. Bunun üzerinde kredi ihtiyacı olursa bunu da diğer kredi uygulamalarımız çerçevesinde değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Pişmaf, proje kapsamında hayvan alım bedelinin tamamına kadar kredi kullandırdıklarını ve yatırım kredilerinde 7 yıla kadar vade verdiklerini bildirdi.

Bu kredilerin ana teminatını kredi ile alınan hayvanların rehninin oluşturduğuna dikkati çeken Pişmaf, şunları kaydetti:

"Bu yönüyle özellikle küçük ölçekli üreticilerimizin teminat sorunu yaşamalarının da önüne geçilmiş oluyor. Diğer şartlar uygunsa bu kredilerin 100 bin TL'ye kadar kısmının faizini ise Hazine ve Maliye Bakanlığımız sübvanse ediyor. Bu tür projeler için çok kısa sayılabilecek bir sürede pilot uygulamayı başlattık. Tokat'ta kredi ile üreticilere edindirilen hayvan sayısı 21 bine ulaştı. Diğer illerde de kısa süre içinde hayvan teslimleri ve kredi kullandırımı başlayacak. Tüm valilikleri projeye katılmaya davet ediyoruz. Proje, orta vadede ülkemiz hayvancılığına önemli katkı sağlayacak."