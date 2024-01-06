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Ekonomi Küçük yatırımcı dört gözle bekliyor! Piyasada rüzgar hangi yönde esecek?
Ekonomi

Küçük yatırımcı dört gözle bekliyor! Piyasada rüzgar hangi yönde esecek?

Yeniakit Publisher
2024-01-06 15:14:00 -
Küçük yatırımcı dört gözle bekliyor! Piyasada rüzgar hangi yönde esecek?

Gelecek hafta yurt içi veri gündeminde, salı işsizlik oranı ve sanayi üretimi, cuma ödemeler dengesi ve Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirme raporu takip edilecek.

Özellikle küçük yatırımcılar gelecek haftanın piyasalarda nasıl bir hava estireceğini merak ediyor... Uzmanlar BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7.700 ve 7.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirterek, 7.600 ve 7.500 puanın ise destek olarak öne çıkabileceğini kaydetti.

Gelecek haftanın verileri

Gelecek hafta yurt içi veri gündeminde, salı işsizlik oranı ve sanayi üretimi, cuma ödemeler dengesi ve Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirme raporu takip edilecek. TCMB'nin Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne göre ise 2023'ün son çeyreğinde bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartlardaki sıkılaşma seyri sona ererken, 2024 yılının birinci çeyreği için bankaların beklentisi, bu standartların gevşemeye başlayacağı yönünde oldu.

Yurt içi seyri nasıl gelişecek?

Yurt içinde, geçen hafta yükseliş ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,12 artışla 7.628,73 puandan tamamlarken, gelecek hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma akşamı açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Takip edilecek veriler

Ayrıca, gelecek hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), "Yatırımcı Günleri"nin ilkini 11 Ocak Perşembe günü JPMorgan'ın New York'taki merkezinde gerçekleştirileceği toplantı takip edilecek. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın yatırımcılarla buluşacak.

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