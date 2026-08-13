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Gündem "Küçük trans çocuklara örnek olacağız" paylaşımı! Savcılık bu alçaklığa karşı harekete geçti
Gündem

"Küçük trans çocuklara örnek olacağız" paylaşımı! Savcılık bu alçaklığa karşı harekete geçti

Yeniakit Publisher
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"Küçük trans çocuklara örnek olacağız" paylaşımı! Savcılık bu alçaklığa karşı harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada “Küçük trans çocuklara örnek olacağız” başlığıyla yayımlanan videoya ilişkin soruşturma başlattı. İçeriği hazırlayan ve yayımlayan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma yürütülüyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu videoyu hazırlayarak sosyal medya hesabında paylaşan şüpheli veya şüpheliler hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma açıldığı bildirildi.

ŞÜPHELİLER VE HESAPLAR ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmanın, videoyu hazırlayan ve yayımlayan kişilerin yanı sıra ilgili sosyal medya hesaplarının tespitine yönelik kapsamlı şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, içeriğin toplumun örf, ahlak ve etik değerlerine saldırı niteliği taşıdığı ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

INSTAGRAM HESABININ SAHİBİ TESPİT EDİLECEK

Başsavcılık, “CHAKMA @grupchakma” isimli Instagram hesabı ile hesap sahibinin belirlenmesi amacıyla incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Ceza mevzuatı kapsamında gerekli tedbirlerin alınması, içeriğe erişimin engellenmesi ve diğer soruşturma işlemlerinin yürütülmesine yönelik sürecin sürdürüldüğü ifade edildi.

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