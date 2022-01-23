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Gündem Küçük enişte ortaklarına posta koydu
Gündem

Küçük enişte ortaklarına posta koydu

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP ile yapılan son seçimlerde Millet İttifakı çatısı altında yer alan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “HDP’nin bulunduğu bir ittifakta elbette bulunmayız!” diyerek ortaklarına posta koydu.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 17:32:00 -
Küçük enişte ortaklarına posta koydu

Millet İttifakı’nda, HDP çatlağı derinleşiyor. Gültekin Uysal, 24 Haziran seçimlerinde birlikte hareket ettikleri PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye ilişkin konuştu. 

24 Haziran’da birlikte hareket etmişlerdi

24 Haziran seçimlerinde HDP Demokrat Parti’nin de içinde yer aldığı Millet İttifakı’nın bir parçasıydı. Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’dan ilginç bir çıkış geldi. 

Küçük enişte Millet İttifakı ortaklarına posta koydu

HDP’nin gizli olarak yer aldığı Millet İttifakı’ndan çekilme sinyali veren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

““HDP’nin bulunduğu bir ittifakta elbette bulunmayız!”

 

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