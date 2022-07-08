‘Kucağımda çocuğum var’ sözüne rağmen bıçak çekip tehdit etti

İstanbul Avcılar’da iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Sürücülerden biri elindeki bıçak ile diğer sürücünün araçtan çıkması için bağırdı. Araçta kucağında bebeğiyle oturan kadın, bıçak çeken sürücüye ‘Ağabey yapma ne olursun, kucağımda çocuğum var” sözleriyle tepki gösterdi. Çevredekilerin araya girmesiyle olay yatıştı.

Avcılar’a bağlı Denizköşkler Mahallesi’nde dün akşam (6 Temmuz) yol verme tartışmasında bir sürücü elinde bıçakla aracından indi. Sürücü, tuttuğu bıçakla hakaret ve tehditler savurarak tartıştığı sürücünün araçtan çıkması için bağırdı.

Araçta kucağında bebeğiyle oturan kadın, eşiyle tartışan sürücüye ‘Ağabey yapma ne olursun, kucağıma çocuğum var” sözleriyle tepki gösterdi.

Kadının sözleri öfkeli sürücüyü durdurdu ancak, elindeki bıçağı bırakmadan tehditlerine devam etti. Bu sırada kadın, ‘Haydi gidelim ne olursun’ diyerek eşini ikna etmeye çalıştı. Ancak kendisine bıçak çeken sürücü, “Gel şuraya bir çıkalım teke tek” diye karşılık verdi.

Çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırılan sürücüler, bir süre sonra oradan ayrıldı. Trafikte yaşanan gerginlik bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.