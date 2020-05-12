Kübra Par'dan ünlü profesöre hakaret! Yazısında bir kez daha hedef aldı

Kübra Par ve Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nu bir kez daha hedef aldı. Çilingiroğlu geçtiğimiz günlerde kendisini kedisine 'müptezel' diyen Par' a sosyal medya hesabından cevap vermiş ve “Bir bilim insanına delimi diyorsun sen. Seni kınıyorum. Yasal gereğini de avukatlarımla sonuna kadar başlatıyorum. Senin gibiler medyada isim yapmak için doğru olmayan yalan şeyler yazarak pirim mesleğinde öne çıkmak isteyenlerdir. Sen kimsin. Terbiyesiz. Ben sizlere tek kelimeyle Vatan haini diyorum. Okumadım bile haber dediğiniz müsvetteleri. Yayıncıymış. Yalancı demek daha doğru." ifadelerini kullanmıştı.

Kübra Par, Mehmet Çilingiroğlu'nu bir kez daha hedef alan bir yazı kaleme aldı. Par, "Mehmet Çilingiroğlu müptezel diyorum çünkü..." başlıklı yazısında şu ifadelerde bulundu:

Bir bilim insanı olarak kendi alanına dair efendice konuşup toplumu aydınlatmak yerine sağa sola sataşarak, yayın terk ederek, türkü şarkı söyleyerek, şov yaparak dikkat çekmeye çalışıyor.

Salgın gibi tüm toplumu ilgilendiren hassas bir meseleye politika karıştırarak, siyasi göndermeler yaparak, çıktığı kanalın nabzına göre şerbet vererek, prim yapmak için uğraşıyor.

Sürekli kendini övüyor, her fırsatta Türkiye’de görev yapan doktorlarımızı küçümsüyor, kendisine diploma kazandıran Hacettepe Üniversitesi’ne ve orada görev yapan fedakâr doktorlarımıza dil uzatıyor.

Beni tehdit ederken bile görgüsüzce hava atıyor, “12 avukatım var, yüklü bir tazminat davası açıyoruz” diye böbürleniyor.

Konuyu uzatma derdinde değilim ama böyle tiplere prim verilmesi en başta şu zor zamanlarda ağırbaşlılıkla görev yapan saygın bilim insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza haksızlık.

Yine bir politik ezbere sığınmış, bana ‘vatan haini’ demiş.

Sizi eleştirmek beni vatan haini yapmaz Mehmet Bey, ama milletin can derdinde olduğu bu hassas günlerde sizin Amerika’daki sıcak evinizde papyonunuzu takıp şov yaparak Türkiye’deki kıymetli doktorlarımıza dil uzatmanız en hafif tabirle şarlatanlıktır*!

*Şarlatan: Bilim, vicdan, etik ve deontoloji vb. her türlü değer sistemini yok sayarak kısa zamanda ün ve varlığa ulaşmak için her türlü yola başvurarak hekimlik pratiği yapan kişi.