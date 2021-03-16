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Gündem Kübra Par, Prof. Boynukalın'ın destekçilerinden gelen tepkilerle baş edemedi: Ağabeyi Fatih Altaylı'yı sahaya sürdü
Gündem

Kübra Par, Prof. Boynukalın'ın destekçilerinden gelen tepkilerle baş edemedi: Ağabeyi Fatih Altaylı'yı sahaya sürdü

Kübra Par'dan sonra Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı da sahneye çıktı. Altaylı kaleme aldığı köşe yazısında Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın üzerinden fitne tohumları ekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 23:00:00 -
Kübra Par, Prof. Boynukalın'ın destekçilerinden gelen tepkilerle baş edemedi: Ağabeyi Fatih Altaylı'yı sahaya sürdü

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk yazarlarından Kübra Par, haddi aşan ifadelerle Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef almıştı. Kendisi hakkında, 'Hadsiz Kübra Par' etiketi ile onbinlerce paylaşım yapılınca durumla başa çıkamayan Habertürk yazarı, 28 Şubat'tan tetikçilik deneyimli ağabeyi Fatih Altaylı'yı sahaya sürdü.

Altaylı da fitne tohumları ekti!

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın üzerinden fitne tohumları eken Fatih Altaylı, "Diyanet İşleri Başkanı Başkanı Ali Erbaş coronaya yakalanıp hastaneye yatınca oluşan boşluğu doldurma görevini anladığım kadarı ile Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın üstlendi." dedi.

'Şeyhulislamlığa soyundu'

Prof. Boynukalın'ın cevaplarını görmezden gelen Fatih Altaylı, Ayasofya Baş İmamı'na şu ithamda bulundu: "Beyefendinin bu göreve hatta bu görevden de de öte doğrudan 'Şeyhülislamlığa' soyunduğunu görebiliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı hedef gösterdi

Altaylı, Prof. Boynukalın'ı; "Bu gidiş hayra alamet değildir." diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hedef gösterdi:

"Pek yakında kendini siyasetin de üzerinde, Cumhurbaşkanı’nın da yukarısında ülkenin dini lideri olarak görmeye başlaması pek ala mümkündür çünkü bunun sinyallerini vermektedir. Benim merak ettiğim ise Diyanet İşleri Başkanı’nın hastaneye yatarken talep ettiği duayı, Mehmet Boynukalın’ın edip etmediğidir."

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