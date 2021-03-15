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Gündem Kübra Par, Prof. Boynukalın'ı destekleyenlere 'azınlık' demişti: Çoğunluğun sesi ile ezildi!
Gündem

Kübra Par, Prof. Boynukalın'ı destekleyenlere 'azınlık' demişti: Çoğunluğun sesi ile ezildi!

Habertürk yazarı Kübra Par'ın Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef almasına çok sert tepkiler geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 23:24:00 - 2021-03-16 00:03:00
Kübra Par, Prof. Boynukalın'ı destekleyenlere 'azınlık' demişti: Çoğunluğun sesi ile ezildi!

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk yazarı Kübra Par, bugünkü köşe yazısında Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef almıştı.

AK Parti iktidarına hedef göstermişti

Prof. Boynukalın'ın Müslümanlara olan uyarılarını üzerine alarak, haddini aşan ifadeler kullanan Par, Mehmet Boynukalın'ı 'şımarmak'la suçlamış, "Alın görevden, ya da söyleyin sahiden kendi işine baksın!" ifadelerini kullanarak, AK Parti iktidarına karşı onu hedef göstermişti.

Kendisine 'güç' arayarak Özlem Zengin'i öne sürmüştü

Özlem Zengin'in yanında olduğunu vurgulayarak kendisine sığınacak 'güç' arayan Par, "Diyanet İşleri Başkanı’nın dahi yorum yapmadığı konulara dalarak, kendini adeta ülkenin şeyhülislamı zannederek, üstüne vazife olmayan her konuda ahkâm kesen, 'Kadın cinayeti' sözüne bile tahammül edemeyerek hunharca katledilen onca mazlum kadının ahını üstüne alan, bir avuç radikal azınlığı arkasına alarak, kendine büyük bir etki gücü atfederek, iktidarı yalnızca dar bir çevrenin aşırı taleplerini yerine getirmeye zorlayarak, toplumsal uzlaşı çabalarına büyük zarar veren, geldiğimiz son noktada artık siyasetçilere bile ayar vermeye kalkışan bu hadsiz imama karşı sonuna kadar AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in yanındayım." demişti.

Çoğunluk ortak ses verdi

"Bir avuç radikal azınlığı arkasına alarak..." sözleri ile onu destekleyenlerden azınlık olarak bahseden Habertürk yazarına tokat, çoğunluktan geldi. Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı'nı destekleyen Par'ın 'Bir grup radikal azınlık' dediği sosyal medya kullanıcıları, 'Hadsiz Kübra Par' etiketiyle ortak tepkisini dile getirdi.

'Hadsiz Kübra Par' etiketi ile yapılan bazı paylaşımlar:


Kübra Par, Ayasofya Camisi Baş İmamını çirkin ifadelerle hedef aldı: Alın bu hadsiz İmam'ı görevden
Kübra Par, Ayasofya Camisi Baş İmamını çirkin ifadelerle hedef aldı: Alın bu hadsiz İmam'ı görevden

Gündem

Kübra Par, Ayasofya Camisi Baş İmamını çirkin ifadelerle hedef aldı: Alın bu hadsiz İmam'ı görevden

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Yorumlar

Zeynep

Sevda Par ,sayın Boynukalın Hocamızın yanındayız.senin yanında olduğun kişiler de bizi hiç ilgilendirmez.
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Mücahit korkmaz

AKP'li Özlem ZENGİN de duyuyor mu acaba bu çığlığı? Hocamız yalnız değildir.
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