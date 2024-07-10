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Yerel Kubbe çöktü! Tarihi binada yangın
Yerel

Kubbe çöktü! Tarihi binada yangın

Yeniakit Publisher
2024-07-10 14:28:00 -

Üsküdar’da Sağlık bilimleri Üniversitesi’nin tarihi binasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi. Öte yandan tarihi binanın kubbesinde çökme meydana geldi.

Yangın, İstanbul Üsküdar’da Selimiye Caddesi, Tıbbiye Caddesi üzerinde saat 12.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin tarihi binasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin alev topuna dönen binayı söndürme işlemleri sürerken, dumandan etkilenen bir kişi de ambulansta tedavi edildi. Öte yandan tarihi binanın kubbesinde çökme meydana geldi.

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