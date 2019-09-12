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Küba Devlet Başkanı'ndan yakıt yetersizliği uyarısı

12 Eylül 2019 Perşembe 11:20
Küba Devlet Başkanı'ndan yakıt yetersizliği uyarısı

HAVANA (AA) - Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ülkesinin dizel yakıttaki yetersizlik nedeniyle enerji kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Devlet Başkanı Diaz-Canel, ulusal televizyondan yaptığı konuşmada, Kübalıları dizel yakıt yetersizliğine bağlı yaşanacak sıkıntılara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyararak, ilerleyen günlerde kesintileri engellemeyi umduklarını belirtti.

ABD'nin, petrolü adaya taşıyan nakliye firmalarına karşı tedbirler dahil, Küba'ya yönelik yaptırımlarında artış olduğuna işaret eden Diaz-Canel, ülkedeki dizel yakıt sıkıntısından ABD yaptırımlarını sorumlu tuttu.

Diaz-Canel, toplu taşıma hizmetlerinde yaşanan aksamaların, günün en yoğun saatlerinde uzun kuyruklara neden olmasının ardından yaptığı açıklama, "Toplu taşıma, lojistik ve enerji üretiminde, dizel yakıta bağlı problemler olabilir. Bu tür sorunlardan kaçınmak için önlemler almaya çalışıyoruz." dedi.

Alınacak önlemlerin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmezken, Devlet Başkanı Diaz-Canel ve Ekonomi Bakanı Alejandro Gil, gelecek günlerde bir dizi kesinti olacağını ifade etti.

Devlet tarafından işletilen bazı sanayi kuruluşlarında üretime ara verileceğini belirten Diaz-Canel ve Gil, hayvanlarla taşımacılığın daha yaygın kullanılması çağrısı yaptı.

Hükümet yetkilileri, ülkedeki dizel yakıt yetersizliğine bağlı enerji krizinde elektrik kesintisi beklenmediğini ifade etti.

- Trump, Küba'yla başlatılan normalleşme sürecini iki yıl önce iptal etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de, eski Başkan Barack Obama'nın Küba ile başlattığı normalleşme sürecini iptal ettiğini açıklamıştı.

Trump, Obama yönetiminin, 2014'ün sonunda 50 yılı aşkın süredir diplomatik bağı bulunmayan ve ekonomik yaptırım uygulanan Küba ile aldığı ilişkileri normalleştirme kararının sadece Küba hükümetinin menfaatine olduğunu söylemişti.

ABD'nin Küba politikasını değiştirdiklerini belirten Trump, "Derhal yürürlüğe girmek üzere önceki ABD yönetiminin Küba ile yaptığı tek taraflı anlaşmayı iptal ediyorum." demişti.



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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:20
  1. dizel yakıt
  2. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel

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