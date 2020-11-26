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Aktüel Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'den Maradona için taziye mesajı
Aktüel

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'den Maradona için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 03:51:50 -
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'den Maradona için taziye mesajı

BOGOTA (AA) - Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Diaz-Canel, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Acıklı haber, Fidel'in emsalsiz oyuncusu, dostu Maradona öldü. Küba üzgün ve onu daima samimi bir dost ve erdemli bir futbolcu olarak hatırlayacak. Ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona, Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Maradona, kasımın başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu edilmişti.

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