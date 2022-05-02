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Dünya Kuaförlerde bayram telaşı
Dünya

Kuaförlerde bayram telaşı

Ramazan Bayramı nedeniyle kuaförlerde yoğunluk oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 02:36:00 -
Kuaförlerde bayram telaşı

Ramazan Bayramı nedeniyle Edirne’deki berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor. Bayram öncesi saç ve sakal tıraşı olmak isteyenler berberlerin yolunu tuttu. Kuaförler ve berberler yoğunluk sebebiyle fazla mesai yapıyor. Yoğun mesai yapan berber ve kuaförler, vatandaşları bayrama hazırlıyor. Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför gece geç saatlere kadar müşterilerinin bakımlarını yapıyor.

"Bayram mesaisi yapıyoruz"

Kuaför Oğuzhan Akbulut, "Yoğun çalışıyoruz. Bayram mesaisi içindeyiz. Bayram yoğunluğu var. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Son günlere bırakanlar olduğu için sahura kadar bile çalıştığımız oldu" dedi.

Vatandaşlardan Mücahit Şap, "Oğlumu ve babamı saç tıraşına getirdim sıra bekliyoruz. Herkesin iyi bir bayram geçirmesini diliyorum" dedi.

Geçen yıl tam kapanma döneminde çok sıkıntı yaşadıklarını belirten Kuaför Gökhan Demirci, bu sezon umutlu olduklarını söyledi. Bayramla birlikte işlerinin hareketlendiğini aktaran Demirci, yaz sezonu olduğu için bundan sonra müşterilerin artmasını beklediklerini söyledi.

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