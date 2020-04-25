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Kuaförler ne zaman açılacak? | Berberler açıldı mı?

Kuaförlerin açılacağı tarih! Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin kırılması son derece önemli. Bu nedenle sosyal mesafe kurallarına uyulmayacak ortamlar, mekanlar kapatıldı. Kuaför, berber ve güzellik salonları da ilk vakanın görülmesinin ardından kapatıldı. Milyonlarca kişi "Ne zaman normale döneceğiz?" , "Kuaförler açıldı mı?" , “Berberler ne zaman açılacak?” , “Kuaförlerin açılacağı tarih belli mi?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, berberler açıldı mı?

2020-04-25 11:55:00 -
Kuaförler ne zaman açılacak? | Berberler açıldı mı?

Koronavirüs salgınında vaka sayılarımız her geçen gün azalmaya başladı. Uzmanlar salgının plato aşamasına geldiğini belirtmeye başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar “Hayat ne zaman normalleşecek?” , “Kuaförler ne zaman açılacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Kuaförler ne zaman açılacak? | Berberler açıldı mı?

Avrupa’da tedbirler gevşetilmeye başladı. Vatandaşlar aynı durumun Türkiye için geçerli olup olmayacağını araştırıyor. Milyonlarca kişi “Kuaförler ne zaman açılacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Şu anda kuaförlerin ne zaman açılacağına yönelik bir açıklama bulunmuyor. Ancak uzmanlar tedbirli davranılması gerektiğini ve bir anda önlemlerin kaldırılmasının doğru olmadığını belirtiyor.

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