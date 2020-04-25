Koronavirüs salgınında vaka sayılarımız her geçen gün azalmaya başladı. Uzmanlar salgının plato aşamasına geldiğini belirtmeye başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar “Hayat ne zaman normalleşecek?” , “Kuaförler ne zaman açılacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Kuaförler ne zaman açılacak? | Berberler açıldı mı?

Avrupa’da tedbirler gevşetilmeye başladı. Vatandaşlar aynı durumun Türkiye için geçerli olup olmayacağını araştırıyor. Milyonlarca kişi “Kuaförler ne zaman açılacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Şu anda kuaförlerin ne zaman açılacağına yönelik bir açıklama bulunmuyor. Ancak uzmanlar tedbirli davranılması gerektiğini ve bir anda önlemlerin kaldırılmasının doğru olmadığını belirtiyor.