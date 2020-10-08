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Aktüel KTÜN'de Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu
Aktüel

KTÜN'de Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:09:12 -
KTÜN'de Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

KONYA (AA) - Konya Teknik Üniversitesinde (KTÜN), Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

KTÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ile akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesinin yanı sıra üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel sektör arasında gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıların sağlanması amaçlanıyor.

Üniversitenin Ar-Ge etkinliklerini güçlendirme ve üniversite-sanayi iş birliğini teşvik etmek, üniversiteye büyük bütçeli ulusal ve uluslararası hibeleri kazandırmak, proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak, üniversitede akademik birikime dayalı üretilen bilginin iş dünyasında ve özellikle sanayide kullanılması hedefleniyor.

Bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ekosistem oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmek de TTO'nun öncelikli faaliyetleri arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak hedefimiz ülke kalkınmasına öncelik vererek, dışa bağımlılığı azaltıp yerli ve milli projelerle somut çalışmalar ortaya koymak. Ülkemizde ve bölgemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri ve üniversitelerle ortak çalışmalar yaparak bu hedeflere ulaşmak istiyoruz. Bu nedenle Teknoloji Transfer Ofisi'nin kurulması üniversitemizin bu amaca hizmet edeceği önemli adımlardan biri oldu."

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