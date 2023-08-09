KTO Karataylı İslam İktisadı ve Finans bölümü öğrencileri uluslararası yarışmalarla gururlandırmaya devam ediyor

Birinci Uluslararası İslami Finans Olimpiyatları ve Uluslararası Yaz Okulu Programında KTO Karatay Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü öğrencileri, 3 kategoriden oluşan yarışmalarda büyük bir başarı elde etti. Endonezya’da bulunan KTO Karataylı İslam İktisadı ve Finans Bölümü öğrencileri, münazara kategorisinde 3., muamelat interaktif oyununda ise 5 üniversite arasında 1. olarak altın madalya sahibi oldu. Rana Kübra Gümüş, Halime Nur Öztekin, Yunus Emre Ertaş, Şevki Dutar ve Zeynep Eraslan'dan oluşan KTO Karatay IIFO takımı, muamelat interaktif oyunu kategorisinde ise takım şampiyonluğu kazandı.

“İslam İktisadı ve Finans Bölümü Öğrencilerimizin Uluslararası Başarıları Gurur Kaynağımız”

Öğrencilere yarışlar esnasında İslam İktisadı ve Finans Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Kamola Bayram ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ergun eşlik etti. Elde edilen başarılardan büyük gurur duyduklarını dile getiren Ergun; “Öğrencilerimizin uluslararası alanda sergiledikleri başarılardan büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin bu başarıları sadece edindikleri teorik bilgilerle sınırlı kalmadığının, uygulamada da ne denli başarılı olduklarının göstergesidir. Bu tür uluslararası projeler ve etkinlikler, öğrencilerimizin küresel düzeyde rekabet edebilme becerilerini geliştirirken, farklı kültürlerden gelen akademisyenler ve öğrencilerle etkileşim kurmalarına da olanak tanıyor. Bizi gururlandıran öğrencilerimizi tebrik ediyor, gelecekte de uluslararası etkinliklerde üniversitemizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmelerini diliyorum” ifadelerine yer verdi.