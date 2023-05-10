KTO Karatay'da Sosyal Gelişim ve İstihdam Zirvesi

21. yüzyıl yetkinlikleri olan özgünlük, farklılık, inovatif düşünce ve sofistike yetenek analizi gibi başlıkların eğitim hayatındaki önemini merkeze alan KTO Karatay Üniversitesi, öğrenci ve mezunlarını iki günlük bir kariyer simülasyonuna sokarak hem eğitim döneminde hem de eğitim sonrası süreçte içinde paraşütün de olduğu bir “kariyer takım çantası” hazırlama çabasında.

KTO Karataylı öğrenci ve mezunların, kamu ile özel sektör temsilcileriyle iletişim kurma fırsatı bulacakları zirvede, alanında başarılı isimler tarafından sunumlar yapılacak. Sosyal gelişim ve istihdam konularında öğrenci ve mezunlarla çok önemli bilgiler paylaşılacak. KTO Karataylılar bu etkinlikle iş hayatını yakından tanıyacak, sektöre dair güncel gelişmeleri doğrudan sektör temsilcilerinden öğrenebilecek ve staj ya da iş imkânları yakalayabilecekler.

Başarılı İsimler, KTO Karataylılarla Buluşuyor

Bu yıl “Sosyal Gelişim ve İstihdam” konsepti ile düzenlenen kariyer zirvesinde birbirinden önemli isimler konuk olacak. Koç Holding Baş Hukuk ve Uyum Müşavir Yardımcısı Rana Hoffman, Koç Finans Kurum içi Avukatı ve Arabulucu Burçin Narmış, Huawei DCEO Koordinatörü İbrahim Cihat Kırkpınar, MAN Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Mustafa İskifoğlu, Yapı ve Kredi Bankası Hukuk Direktörü Güven Kahraman, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Baş Müfettişi Doç. Dr. Mustafa Göktuğ Kaya ve daha birçok başarılı isim, KTO Karataylı öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşacak.

Düşünsel dünya zenginleşmeden gerçek dünyayı anlamanın ve hayallerin sınırı olmadığını fark etmenin mümkün olmadığından hareketle, “İş dünyasında uçmak da düşmek de paraşütle” diyerek, yeni bir zihin ve yeni bir hikâyenin kapılarını ondan fazla konuğuyla öğrencilerine ulaştırmaya çalışacak.



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