KTO Karatay Üniversitesi tercih ve tanıtım günlerine hazır

KTO Karatay Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Merkezi, 17 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında üniversite adayları ve ailelerine hizmet verecek. Üniversite adayları, üniversite tercih döneminde merak ettikleri soruları KTO Karataylı uzmanlara sorarak, yanıt alabilecek.

Merkezde, profesyonel tercih danışmanları, adayların başarı ve puan sıralamalarını dikkate alarak, hangi üniversite ya da bölümlere yerleşebileceklerine dair bilgi paylaşımında bulunacak. Öte yandan üniversite adayları alanında uzman KTO Karataylı akademisyenlerle yüz yüze görüşerek; bölümlerin ders içerikleri, akademik fırsatları, mezuniyet sonrasında kariyer imkânları başta olmak üzere birçok konuda doğrudan akademisyenlerden bilgi alabilecek.

Bunların yanı sıra KTO Karatay Üniversitesi’nin sunduğu burs ve indirim imkânları, yurt ve konukevi hizmetleri hakkında da ayrıntılı bilgiler, tanıtım uzmanları tarafından paylaşılacak.

Aday Öğrenciler Üniversite Atmosferini Deneyimleyecek

Tercih ve Tanıtım Günleri kapsamında öğrencilere kampüs turu imkânı da sunulacak. Kütüphaneler, spor tesisleri, amfiler, laboratuvarlar, öğrenci etkinlik alanları gibi önemli noktaları gezebilecek olan adaylar, üniversitenin dinamik ortamını, yaşam alanlarını, sosyal ve kültürel imkânlarını yakından gözlemleyerek üniversite atmosferini hissedebilecek.

Birbirinden Değerli İsimler KTO Karatay’da

23 Temmuz’da eğitimci Gökhan Müftüoğlu namı diğer Gri Koç, 24 Temmuz’da Kuveyt’in ilk kadın pilotu Elif Güveyler, 25 Temmuz’da Rehberlik Ekipler Amiri Salim Ünsal KTO Karatay Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Merkezi’nde üniversite adayı öğrencilerle buluşacak. Sevilen konukların tecrübelerini paylaşacağı, üniversite hayatıyla ilgili tavsiyelerde bulunacağı ve öğrencilerin sorularını yanıtlayacağı etkinlikler, üniversite adayları için motivasyon verici, bilgilendirici ve keyifli bir deneyim olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

KTO Karatay Üniversitesi “Tercih ve Tanıtım Günleri” hakkında detaylı bilgi almak için üniversite adayı öğrenciler sosyal medya hesaplarını takip edebilir, web sitesini ziyaret edebilir, 0549 551 1251 numaralı Whatsapp hattından ya da 444 1251 numaralı telefondan ulaşabilirler.