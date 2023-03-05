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Ekonomi KTO Karatay Üniversitesi akademik kadro alacak
Ekonomi

KTO Karatay Üniversitesi akademik kadro alacak

KTO Karatay Üniversitesi ilanla duyurulan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesine Öğretim Görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 13:11:00 -
KTO Karatay Üniversitesi akademik kadro alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır.

İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Son Müracaat Tarihi : 14.03.2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 17.03.2023

Sınav Tarihi : 21.03.2023
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Değerlendirme Tarihi : 23.03.2023

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