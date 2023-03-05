KTO Karatay Üniversitesi akademik kadro alacak
KTO Karatay Üniversitesi ilanla duyurulan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesine Öğretim Görevlisi alacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır.
İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Son Müracaat Tarihi : 14.03.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 17.03.2023
Sınav Tarihi : 21.03.2023
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Değerlendirme Tarihi : 23.03.2023
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