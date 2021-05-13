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Eğitim KTO Karatay Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

KTO Karatay Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Sınav ve yeni okul heyecanını taşıyan öğrenciler bulundukları ildeki, üniversitelerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Yeni dönemde üniversiteye geçecek lise son sınıf öğrencileri sınav başvuru tarihi ve sınav tarihlerinin de açıklanmasıyla hedefledikleri üniversitelerin puan ve kontenjan durumunu sorgulamakta. Peki, KTO Karatay Üniversitesi ‎ taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 17:27:00 -
KTO Karatay Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

YKS sınavına girecek üniversite öğrenci adayları, üniversitelerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırmakta. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

KTO Karatay Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

KTO Karatay Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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