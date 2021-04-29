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Ekonomi KTO Karatay Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

KTO Karatay Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 1 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 13:30:00 -
KTO Karatay Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacak.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin onaylı örneği, Doktora Belgesinin onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin onaylı örneği, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmekte.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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