KTO Başkanı Selçuk Öztürk: KTO Karatay Üniversitesi, KTO ekosisteminin en önemli parçasıdır

Konya Ticaret Odası Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk; “KTO Karatay Üniversitesi, Anadolu coğrafyasının ve Selçuklunun başkenti Konya’da kurulan ülkemizin en önemli üniversitelerden biridir. İsmini 1251 yılında o zamanki tüccarların katkılarıyla kurulan Karatay Medresesi ile Türkiye’nin en köklü ticaret odalarından biri olan Konya Ticaret Odası’ndan almıştır. Üniversitemiz bin yıllık hikâyenin devamı olarak, 2009 yılında Konya Ticaret Odası üyelerinin desteğiyle vakfımız tarafından eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden tekrar başlamıştır” diyerek, KTO Karatay Üniversitesi’nin kuruluş hikayesinden bahsetti.

KTO Karatay Üniversitesi’nin kısa sürede çok hızlı büyüdüğünü söyleyen Öztürk; “2009 yılında kurulduktan sonra çok hızlı bir büyüme gösteren KTO Karatay Üniversitesi, 5 fakülte, 3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 1 enstitü ile 65 ülkeden 750’si uluslararası öğrenci olmak üzere 9.000’den fazla öğrencisi, 400 akademisyeni, 300 idari personeli ve 10.000’den fazla mezunu ile Türkiye’nin en önemli vakıf üniversitelerinden biriyiz” dedi.

KTO Karatay Üniversitesi’nin, Konya Ticaret Odası’nın kurduğu ekosistemin en önemli parçasını oluşturduğunu ifade eden Başkan Öztürk; “Konya Ticaret Odası ekosisteminin merkezinde 25 bin üyesiyle Konya Ticaret Odası yer alıyor. Bu ekosistemin en önemli parçalarından biri olan üniversitemiz, 3 ayrı kampüsü de sahiptir. Selçuklu ve modern mimarinin harmanlandığı Merkez Kampüsü, Konya Eğribayat’ta yer alan ve pilot adaylarının yetiştiği kendi pistimizin, kendi uçak filomuzun olduğu Havacılık ve Eğitim Kampüsü ile Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü içerisinde yer alan Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu, Akıllı Teknolojiler Merkezi üniversitemizin üç önemli yatırımları arasındadır. Kendi oluşturduğumuz ekosistemin arasında yer alan her bir parça, aynı zamanda üniversitemizde eğitim alan öğrencilerimiz için yaptığımız yatırımlardır. KTO Karatay Üniversitesi bugün, 97.553 m2’si kapalı, 435.076 m2’si açık olmak üzere toplam 532.629 m2 alana sahiptir” şeklinde konuştu.

Başkan Öztürk; “Üniversitemiz, Türkiye’nin en köklü ticaret odalarından biri olan ve 25.000’den fazla üyeye sahip Konya Ticaret Odası’nın gücüyle, iş dünyasının tam desteğini alarak, sanayi ve ticaret alt yapısı ile entegre bir eğitim sunmakta, iş dünyası ile gerçekleştirilen istişarelerden yola çıkarak bünyesine; yeni bölümler, uygulamalar ve stratejik projeler dahil etmektedir” diyerek KTO Karatay Üniversitesi’nin yeni bölüm ve programlar açarken sektörlerin talep ve beklentilerinin dikkate alınarak adımlar atıldığının altını çizdi.

Burs imkanları konusunda da KTO Karatay Üniversitesi’nin örnek gösterildiğini vurgulayan Başkan Öztürk; “Öğrencilerimize sunmuş olduğumuz geniş burs imkânlarımız ile en fazla burs veren 7. vakıf üniversiteyiz. Konya Ticaret Odası’nın üniversitesi olması sebebiyle çok güçlü bir ekonomik yapıya sahibiz. Bu güçlü ekonomik yapı sayesinde üniversitemizde eğitim almak isteyen öğrencilerimiz için farklı burs imkanlarımız bulunuyor. Yüzde 30 Tercih İndirimi, aylık 3.000 TL'ye kadar çıkabilen Giriş Yüksek Başarı Bursu, yüzde 10 Karatay’a Hoş Geldin İndirimi gibi alternatif burslar yer alıyor. Bunun yanında iş dünyasının üniversitesi olan KTO Karatay Üniversitesinde Konya Ticaret Odası üyeleri, birinci derece yakınları ve eşlerine ücretli kontenjandan yerleşmeleri halinde yüzde 15 oranında indirim sağlanıyor” dedi.

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Üniversite Merkez Kampüsünde Tercih Merkezi oluşturduklarını belirten Öztürk, “2023 YKS sürecinde üniversite tercihlerinde yardımcı olmak amacıyla profesyonel rehberlerimiz ve akademisyenlerimiz 8 Ağustos tarihine kadar Tercih Merkezimizde üniversite adaylarına hizmet vermeye devam edecek. Tüm üniversite adaylarımızı aileleri ile birlikte merkezimize bekliyoruz. Konya Ticaret Odası 25.000 üyesi ile öğrenci kardeşlerimizin her zaman yanında olacaktır. Hem eğitim süreleri boyunca hem de mezuniyet sonrasında onlarla beraber olmaya devam edecek. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.