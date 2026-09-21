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Ekonomi KTLEV soruşturmasında 15 gözaltı; Gürlek: 'Hesabı yargı önünde sorulacak'
Ekonomi

KTLEV soruşturmasında 15 gözaltı; Gürlek: 'Hesabı yargı önünde sorulacak'

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KTLEV soruşturmasında 15 gözaltı; Gürlek: 'Hesabı yargı önünde sorulacak'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Başsavcılığı'nın KTLEV soruşturmasında 25 şüpheliden 15'inin gözaltına alındığını, firari 10 şüphelinin arandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürüttüğü soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Şüphelilerden 15'i gözaltına alınırken, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adli işlemlerin "bu sabah" başlatıldığını belirtti. Bakan, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmanın "vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak" sürdürüldüğünü kaydetti.

Dokuz şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri donduruldu

Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul'le bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri donduruldu.

Soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkere yazıldı. Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi ise ilgili tüm kurumlara bildirildi.

'Bütün adli ve mali imkanlar kullanılacak'

Gürlek, soruşturmaların tüm yönleriyle titizlikle sürdüğünü belirtti ve şunları kaydetti: "Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak; mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkanlar kullanılacaktır."

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