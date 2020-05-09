KSO'dan Kovid-19 testleri için işçilerden ücret alındığı iddialarına yanıt:

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO), kentteki sanayi kuruluşlarında çalışan işçilerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı testleri için ücret alınmadığını, test yaptırmak isteyen işletme sahiplerinin sadece çalışanlardan örneklem alınması için bedel ödediğini bildirdi.

KSO'dan Kovid-19 tanı testleri için işçilerden "zorunlu ücret alındığı" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, kentteki fabrikalara bizzat gidilerek, işçilerin ağız ve burunlarından örneklem alınması ve test merkezine teslim edilmesinin, sanayiciler açısından "zorunlu" değil "isteğe ve talebe bağlı" olarak yapıldığı ifade edildi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) kurulan laboratuvarda Kovid-19 test hizmetlerinin bütünüyle ücretsiz olarak yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Örneklem toplanmasının bedeli test yaptırmak isteyen sanayicilerce ödenmekte, iddia edildiği gibi işçiler ya da vatandaşlardan herhangi bir bedel alınmamaktadır. Bireylerden örnek toplama hizmeti verecek firma, proje kapsamında yer alan 11 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yöneticilerinin de katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından toplanan fiyatlar üzerinden belirlenmiştir. İhalede en düşük teklifi KDV dahil 30 lira olarak veren firma seçilmiş, ilgili personelin eğitimi devlet tarafından sağlanmıştır. Tüm bu nedenlerle 'rant sağlandığı', 'sanayicilerin dolandırıldığı', 'sanayicilere baskı yapıldığı', 'rantın işçilere fatura edildiği' gibi iddialar bütünüyle gerçek dışı ve çirkin iftiralardır."

Açıklamada, test hizmetinin işçi dostu bir uygulama olduğu ve salgının işletmelerde yayılımını önlemek için sanayicilerden bu talebin geldiği belirtildi.

- "14 bin işçinin testleri tamamlandı"

"Sanayicilere testlerin zorunlu olduğu" şeklinde baskı yapıldığı iddialarının da gerçek dışı olduğu bildirilen açıklamada, "30 lira tutarındaki bedel söz konusu testleri yaptırmak için gönüllülük esasıyla başvuran işveren tarafından ödenmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Aynı şekilde bazı OSB yönetimleri de bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin işçilerinin söz konusu örneklem alınmasına yönelik tüm giderlerini kendi kaynaklarından karşılamaktadır.

Kovid-19 testlerine esas olmak üzere fabrikalarda işçilerin ağız ve burunlarından örneklem alınması, alınan örneklemlerin barkodlanarak, soğuk taşıma zinciri aracılığıyla GTÜ'de, TÜSEB tarafından kurulan laboratuvara test edilmek üzere teslim edilmesinden oluşan tüm süreçte işçilerimizin cebinden tek kuruş çıkmamaktadır. Kovid-19 testi yaptırmak isteyen işletme sahipleri sadece çalışanlardan örneklem alınmasına bedel ödemektedir. GTÜ'de kurulan laboratuvarda yapılan Kovid-19 testleri devletimizin sağlık politikaları gereği ücretsizdir."



Açıklamada, yüklenici firma tarafından sürdürülen örneklem toplanması çalışmasının 60 kişilik 20 ayrı ekiple yapıldığı, bugüne kadar 14 bin işçinin testlerinin tamamlandığı bildirildi.