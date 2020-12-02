KSO Başkanı Zeytinoğlu kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi:

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, aralık ayında ülkede ve tüm dünyada uygulanacak aşıyla pandeminin ekonomiye olumsuz etkilerinin azalmasını umduklarını belirterek, 2021 yılında aylık 17 milyar doların üzerinde rekor ihracatlar beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Kasım ayı ihracatının yıllık yüzde 0,95 düşüşle 16 milyar 88 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 16,07 artışla 21 milyar 158 milyon dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Zeytinoğlu, "Ekim ayında 17,3 milyar dolarla gerçekleştirdiğimiz rekor ihracatı, kasım ayında da bekliyorduk. Ancak ihracatımızı büyük oranda yaptığımız Avrupa ülkelerindeki toparlanmanın ikinci dalgayla sınırlı kalması nedeniyle ihracatımız yüzde 0,95 düşerek 16,1 milyar dolar oldu." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, yılın son ayında da ihracatın sınırlı kalacağını düşündüklerini aktararak, "Umarız aralık ayında ülkemizde ve tüm dünyada uygulanacak aşıyla pandeminin ekonomiye olumsuz etkileri azalacaktır. 2021 yılında aylık 17 milyar doların üzerinde rekor ihracatlar bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





