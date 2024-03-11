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Spor Kross 300. Modric 350. maçına çıktı
Spor

Kross 300. Modric 350. maçına çıktı

Yeniakit Publisher
2024-03-11 16:36:00 -
Kross 300. Modric 350. maçına çıktı

İspanya La Liga ekibi Real Madrid’de Alman futbolcu Toni Kroos 300. maçına çıkarken, Hırvat futbolcu Luka Modric ise 350. kez sahadaki yerini aldı.

İspanya La Liga’nın 28. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Celta Vigo’yu 4-0’lık skorla mağlup ederken, takımın önemli isimlerden Toni Kroos ve Luka Modric için de önemli bir karşılaşma oldu.

Müsabakaya 11’de başlayan Hırvat futbolcu Luka Modric, 350. maçına çıkarken, 83. dakikada Modric’in yerine oyuna dahil olan Alman futbolcu Toni Kroos ise 300. kez Real Madrid formasıyla sahadaki yerini aldı.

Karşılaşmanın ardından Başkan Florentino Perez, iki futbolcuya arkasında maç sayıları yazan forma takdim etti.

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