Zamanlayıcı kronometre | Uzun yıllar denizcilikte kullanılan süreölçer bir tür sayaçtır. Zamana karşı mücadele edecek olan kişiler alıştırma yapmak için sık sık kronometre kullanmayı tercih eder. Peki, telefona kronometre nasıl indirilir?

Ekranda kronometre

Sınavlara hazırlanan öğrenciler genellikle test çözerken kronometre kullanmayı tercih ediyor. Pek çok öğrenci ‘ekranda kronometre’ ifadesini internette araştırıyor. Birçok kronometre, süreölçer işlemi yapan internet sitesi bulunuyor. Bu sitelerden birini tercih ederek kronometre kullanabilirsiniz.

Ders çalışma kronometre

Öğrenci sınav kronometresi | Öğrenciler sınavlara hazırlanırken genellikle süre tutarak soru çözmeyi tercih ediyor. Malum sınavlarda zaman kısıtlı. Bu sebeple öğrenciler zamanlama kısmının daha pratik olması için kronometre kullanmayı tercih ediyor. İnternette kronometre sağlayan siteleri ya da uygulamaları tercih edebilirsiniz.

Analog kronometre

Sanal kronometre yerine analog cihazlardan kullanmak isteyenler internette araştırma yapıyor. Birçok sitede analog ve dijital kronometre satışı yapılıyor. Kronometre fiyatları ürünlerin özelliklerine göre farklılık gösteriyor.

Kronometre indir

Telefonundan kronometre kullanmak isteyenler uygulama mağazalarına göz atabilir. Play Store veya App Store’da onlarca kronemetre uygulaması bulunuyor. Kullanıcı yorumlarını okuyarak sizin için en uygun uygulamayı telefonunuza indirebilirsiniz.