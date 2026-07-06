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Gündem Kronikleşen acziyet: CHP’li İBB İstanbullulara yine spor yaptırdı (!)
Gündem

Kronikleşen acziyet: CHP’li İBB İstanbullulara yine spor yaptırdı (!)

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Milyarlık bütçeleri reklama ve konsere akıtan CHP’li İBB yönetimi, İstanbul'u en temel hizmetten mahrum bıraktı. Megakentte kronik çile haline gelen bozuk yürüyen merdiven skandalına son olarak Vezneciler Metro Durağı eklendi. Dik basamakları tırmanmak zorunda kalan vatandaşlar isyan etti.

Her fırsatta “engelleniyoruz” bahanesine sığınan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, şehrin en temel ihtiyacı olan toplu taşımayı adeta felç etti. İstanbul’da kronik bir çile haline gelen çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörler, vatandaşı canından bezdirmeye devam ediyor. Son olarak Vezneciler Metro Durağı’ndan gelen görüntüler, sosyal medyada infiale neden oldu.

TOPLU TAŞIMANIN CANINA OKUDULAR!

 

Megakent İstanbul, “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu’nun ve vekili Nuri Aslan’ın döneminde adeta geriye doğru sayıyor. Otobüs yangınları, arızalanan metrobüsler ve bitmek bilmeyen metro arızalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Hizmet üretmek yerine algı belediyeciliği yapan İBB, toplu taşıma ağındaki en temel unsurlardan biri olan yürüyen merdiven ve asansörlerin dahi bakımını yapmaktan aciz kalıyor.

VEZNECİLER METRO DURAĞINDA SKANDAL GÖRÜNTÜ

 

Son skandalın adresi Fatih'teki yoğun duraklardan biri olan Vezneciler Metrosu oldu. Günlerdir çalıştırılmayan yürüyen merdivenler nedeniyle yaşlılar, hastalar ve çocuklu aileler metrelerce yüksekliğindeki dik merdivenleri yürüyerek çıkmak zorunda kaldı. Duruma isyan eden vatandaşların kameralara yansıyan çaresizliği ve öfkesi, sosyal medyada paylaşım rekorları kırarak büyük tepki topladı.

"YÜRÜ BE İSTANBUL! CHP'NİN VERDİĞİ DEĞER BU KADAR"

 

Vatandaşlar tepkilerini sosyal medya platformu X üzerinden dile getirirken, paylaşılan videolara binlerce yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısının, “Yürü be İstanbul! Yürüyen merdivenler yürümeyince İstanbullular yürüyor. İstanbul Vezneciler Metro Durağı’ndaki bu görüntü, CHP'nin İstanbullulara verdiği değerin bir yansıması” şeklindeki paylaşımı ise gündem oldu.

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