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Yaşam Krizler hayatın en zayıf halkası
Yaşam

Krizler hayatın en zayıf halkası

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kriz ve risk yönetimi psikolojisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 16:10:00 -
Krizler hayatın en zayıf halkası

Krizi “insanın alışılmış düzenini bozan, dengeleri bozan durum ve olaylar” olarak tanımlayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Kişinin hayatında rutini bozan ve problem çözmekte zorlandığı bütün olaylar kriz olarak tanımlanabilir. Krizlerin olumlu ve olumsuz yönü vardır. Krizler iki yönlüdür. Krizlerle ilgili öncüller vardır. Bu öncülleri görmek çok önemlidir ve krizle ilgili kriz planının olup olmaması önemlidir. Kişinin herhangi bir kriz olursa ne yapacağıyla ilgili önceden hazırlıklı olması da değerli” dedi.

Hayatı bir zincire benzeten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, krizlerin o zincirin en zayıf halkası olduğunu belirterek, “Zincir gerildiği zaman, o zincirin kuvvetli yeri o zincirin en zayıf halkasıdır. Krizde de genellikle dağılmalar, bozulmalar en zayıf halkada olur. Kişi bunu önceden bilir, onunla ilgili önlem alırsa krize karşı hazırlıklı olup krizi daha kolay ve daha rahat yönetir. Krizdeki en önemli şey, kişinin ne yapacağını bilmemesidir” diye konuştu.

Kişilerin kriz anında kontrolü kaybetme duygusu yaşadığını ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Mesela arabayla süratli bir şekilde giderken direksiyon hâkimiyetini kaybederseniz ciddi bir panik yaşarsınız. Kriz anı da işte böyle bir ruh haline yol açıyor” ifadesini kullandı. Krizin tehdit ve fırsatı bir arada barındırdığını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları kaydetti:

“Her olayda bir tehdit boyutu vardır. Kişi dengelerin bozulacağını ve kaybedeceğini düşünür ama diğer taraftan da fırsat boyutu vardır. Bu nedenle krizi fırsata çevirebilmek için ciddi bir şekilde hazırlık gerekiyor. Mesela şu anda küresel olarak yaşanan Covid-19 pandemisi krizini  fırsata çevirebilen kişiler rahatlıkla ön plana çıktılar ve krizde büyüme sağladılar.”

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