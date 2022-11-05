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Eğitim ‘Krizi fırsata çevirdik’
Eğitim

‘Krizi fırsata çevirdik’

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, “Yaklaşık 19 milyon öğrencisiyle 1 milyon 200 bin öğretmeniyle Milli Eğitim Bakanlığı bu pandemi dönemini, bu salgın dönemini çok dikkatli, tedbirli ve krizi fırsata çevirecek şekilde değerlendirdi” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 12:12:00 -
‘Krizi fırsata çevirdik’

Krizleri fırsata çevirmenin ve insanlığa ümit vermenin eğitimin en başta gelen görevlerinden biri olduğuna değinen Sezgin, “Yaklaşık 19 milyon öğrencisiyle 1 milyon 200 bin öğretmeniyle Milli Eğitim Bakanlığı bu pandemi dönemini, bu salgın dönemini çok dikkatli, tedbirli ve krizi fırsata çevirecek şekilde değerlendirdi. Özellikle meslek liselerimize vermiş olduğu değerle ihtimamla sanki önceden bunu hissetmiş ve buna hazırlanmıştır. Meslek liselerimiz bu pandemi döneminde çok ciddi derecede hijyenik elemanları, maskeleri ve ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri üretmiş, ülkemizin ihtiyacını gördükten sonra yurt dışına da ithal etmiştir” dedi.

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