Kriz üstüne krizlerin yaşandığı ‘6 benzemezler’in toplantısı bugün! Baş aktör kim olacak!

Sol medyanın “Muhalefetten tarihi zirve” olarak duyurduğu 6 partinin genel başkanları oturma krizininin ardından bugün bir araya gelecek. Toplantının gündeminin 2023 seçimleri ve “Güçlendirilmiş parlamenter sistem” olacağı belirtiliyor.

CHP’li Çankaya Belediyesi ev sahipliği yapacak

CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti liderlerinin Ankara Ahlatlıbel'deki Çankaya Belediyesi Tesisleri'ndeki toplantısında, parlamenter sistem ile ilgili çalışma değerlendirilecek.

Adayın kimin olacağı belirsizliğini koruyacak

Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, 2023 seçimleri ve ‘Yol haritası' konusunda değerlendirmelerde bulunacak. Gündemde, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu ise bulunmuyor.

Toplantı öncesi Babacan ve Akşener'in özellikle ekonomi konusunda yapılması gerekenleri açıklaması toplantıda ele alınacak yol haritasının detaylarını da ortaya koydu.

6 benzemezin baş aktörü kim olacak!

CHP, İYİ Parti, Saadet, Deva, Gelecek ve DP liderleri oturma düzeni krizini yuvarlak masayla çözmüştü. Ancak oturma planı net değil. Kulislerde konuşulan formül, toplantıdan bir tek fotoğraf yerine her genel başkanı merkeze alacak ayrı ayrı fotoğraflar çekilmesi. Böylece hepsi tabanlarına “masanın aktörü benim” mesajı verebilecek.