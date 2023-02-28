Kriz sebebi: '50 milyar dolarlık hisse satılabilir'

S&P 500 için kritik seviyenin 200 günlük ortalama olduğunu belirten JPMorgan uzmanları, bu seviyenin altına inilmesi halinde emtia işlem danışmanları (CTA) olarak adlandırılan borsa uzmanlarının yaklaşık 50 milyar dolarlık hisseyi elden çıkarmak zorunda kalabileceklerini ifade ettiler.

S&P 500 Endeksi için 200 günlük ortalama 3940 puan civarında.

Nomura Securities'e göre CTA'lar hali hazırda son 2 haftada 40 milyar dolarlık satış yaptılar. CTA'lar Ekim'den bu yana ateşlenen hisse senedi rallisinde yer alan borsa uzmanları arasındalar ancak 2023'de satışa döndüler.

S&P 500 Endeksi dün 12,20 puan artışla 3982,24 puandan kapandı. Endeks 26 gündür 200 günlük ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştiriyor.

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