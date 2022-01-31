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Yerel Kriz geçiren epilepsi hastası kadın feci şekilde can verdi
Yerel

Kriz geçiren epilepsi hastası kadın feci şekilde can verdi

Samsun’da epilepsi hastası 46 yaşındaki kadın, geçirdiği kriz sırasında sobanın üzerindeki kaynar yemeğin üzerine dökülmesi sonucunda yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 15:14:00 -
Kriz geçiren epilepsi hastası kadın feci şekilde can verdi

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Narlısaray Mahallesi'nde 40 gün önce meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası Fatma Keskin (46) evlerinin salonunda bulunan sobanın yanında epilepsi krizi geçirdi. Bu sırada sobanın üzerindeki kaynayan yemek tenceresi üzerine dökülen Fatma Keskin boynundan, vücudundan, kollarından ve sırtından yanarak yaralandı. 3 derecede yanarak yaralanan Keskin, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastanenin yanık merkezinde tedavi altına alınan Fatma Keskin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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