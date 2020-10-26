Kritik toplantının ardından Fatih Terim'den açıklama

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay, Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasında teknik direktör Fatih Terim ile görüşme yaptı.

Terim, Cengiz ile yapılan görüşmenin ardından, sosyal medya hesabından "Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin konuşan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Hocamız da tweet attı, hiçbir problem yok. Birlik beraberlik içinde yola devam ediyoruz." dedi.

Galatasaray'dan açıklama

Konu ile ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada da şunlr kaydedildi:

"Bugün saat 15.30'da Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleşmiştir. Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol ŞAMPİYONLUK yolu! Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"