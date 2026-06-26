Kritik Tehdit: Somaliland Hedef Alınacak!

Yemen'deki Ensarullah'ın lideri Abdulmelik el-Husi, Ensarullah'a ait el-Mesira televizyonunda yayımlanan görüntülü konuşmada, Somaliland'daki durumu yakından izlediklerini söyledi.

Siyonist rejimin Somaliland'la ilgili girişimlerine işaret eden Husi, "Düşman, Somaliland'ı bir dayanak noktası haline getirerek Aden Körfezi'nin yanı sıra Babu'l Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz'i kontrol etmeye çalışıyor." dedi.

SOMALİLAND'A KARŞI MÜSLÜMAN ÜLKELERDEN ORTAK DURUŞ ÇAĞRISI!

Kızıldeniz'le kıyısı olan ülkeler başta olmak üzere Müslüman ülkeleri, siyonist rejimin Somaliland'daki girişimlerini engellemek için ortak bir duruş sergilemeye davet eden Husi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yemen (Ensarullah), Somaliland'da israilin herhangi bir konuşlanmasına seyirci kalmayacak. Düşman herhangi bir konuşlanma yaptığında, elindeki tüm imkanlarla onu hedef almak için inisiyatif alacaktır."

SİYONİST REJİM SOMALİLAND'I TANIDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Katil Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA