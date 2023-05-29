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Spor Kritik maçın kadrosu belli oldu
Spor

Kritik maçın kadrosu belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-29 17:33:00 -
Kritik maçın kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan edebileceği Ankaragücü maçı için kadrosu belli oldu.

Galatasaray, Süper Lig’in 36. haftasında yarın saat 20.00’de Ankaragücü’ne konuk olacak. Sarı-kırmızılarda bu mücadelenin kamp kadrosu belli oldu. Galatasaray'da kırmızı kart cezası bulunan Nicolo Zaniolo da kadroda yer aldı.

Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera,Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrick Midtsjo, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Juan Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi.

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