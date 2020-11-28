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Dünya Kritik isim öldürülmüştü... Netanyahu'dan savaş sinyali! Resmen duyurdu
Dünya

Kritik isim öldürülmüştü... Netanyahu'dan savaş sinyali! Resmen duyurdu

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, suikast sonucunda öldürüldü. Suikast haberinin gelmesinin ardından gözlerin çevrildiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Size Orta Doğu’da bir hareketlenme olduğunu söylemek istiyorum. Gergin günler bizi bekliyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 07:43:00 -
Kritik isim öldürülmüştü... Netanyahu'dan savaş sinyali! Resmen duyurdu

İran Savunma Bakanlığı, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde öldürüldüğünü bildirdi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün öğleden sonra Tahran'ın Abserd ilçesinde "silahlı teröristlerin" İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'nin bulunduğu araca saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada Fahrizade'nin korumaları ile saldırganlar arasında çatışmanın çıktığı kaydedildi. İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.

Netanyahu'dan açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade’nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin, "Gergin günler bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’a göre, Netanyahu, “Size Orta Doğu’da bir hareketlenme olduğunu söylemek istiyorum. Gergin günler bizi bekliyor.” dedi. Yedioth Ahronot gazetesine göre ise Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Fahrizade’nin suikastinde İsrail’in rolü olduğuna işaret etti.

Yediot Ahronot gazetesi daha fazla ayrıntıya yer vermezken, Maariv gazetesinin haberinde Netanyahu’nun, “Bu hafta yaptıklarımın tamamını sizlerle paylaşamam.” şeklindeki sözlerine yer verildi.

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Yorumlar

gerekler

iran hayatta israile cevap veremez bugüne kadar attı tuutu el altından israille işbirliği yaptı iran ancak gariban ülkelr olan müslümanlara saldırı amerika ve iran vuramaz vurunca dağılacağını bilir
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yandım ali

hadi inşallah...
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